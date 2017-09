Hareid vann i siste sekund

Hareid spelte ein middels første omgang, der heimelaget periodevis hang med på Skarbøvik sitt spel. Men, i andre omgang kjempa Hareid seg gradvis nærmare målet, å tok til slutt alle tre poenga.

Det første kvarteret av kampen var rimeleg jamspelt. Så, etter 20 minutt, fekk gjestane frispark i farleg posisjon, skrått frå mål. Sondre Kjølsøy stilte seg opp og banka til, og kula gjekk rett i mål bak Hareid-keeper Sigve Overå Hide. Ein ball den høgreiste sisteskansen nok burde hatt kontroll på.

Fem minutt etterpå burde nok Henrik Grimstad utlikna for Hareid, då han prøvde seg på ein markkrypar frå skrått hald. Ballen gjekk forbi keeper, men diverre i eine stolpen og ut. Rundt ti minutt etter dette igjen var Hareid farleg framme, og Ruben Kenneth Brandal banka til frå rundt 20 meter. Ballen trefte tverrliggaren, og gjekk ut igjen i bana.

Resten av omgangen var relativt jamspelt, men Hareid kunne og burde nok hatt i alle fall eitt mål i målprotokollen, trass i ein mindre god omgang generelt.

Energisk start gav resultat

Garderobesnakken til trenar Kenneth Moldskred hadde nok fungert svært godt for Hareid, for etter kvilen gjekk heimelaget energisk i gang frå start av. Uheldigvis skulle ein augneblink med sløving i forsvaret til Hareid gjere at Daniel Malakzadeh kunne vende om på rundt sekstenmeteren, og vakkert plassere ballen i mål til sida for keeper. 0-2 etter elleve minutt av andre omgang.

Men, Hareid heldt på energinivået vidare, og det skulle betale seg. Kaptein Torgeir Skeide gjekk i front, og krangla til slutt ballen i mål etter mykje klabb og babb i feltet til Skarbøvik. Ei fortent redusering for eit hardtarbeidande Hareid-lag.

Det skulle ikkje stoppe der. Elleve minutt før full tid tok Ruben Kenneth Brandal ansvar etter ein lang periode med Hareid-dominans, og klinka til frå rundt 20 meter. Ballen curla seg vakkert heilt oppe i krysset. Eit klassemål levert av den tidlegare Hødd-spelaren, som ser ut til å trivast godt etter å ha kome tilbake til barndomsklubben.

Og jammen skulle det gå frå smil til euforiske brøl på Hareidsmyrane kunstgras torsdag kveld. For fire minutt på overtid kom målet Hareid hadde kjempa knallhardt for gjennom heile andre omgang.

- Ikkje mykje som er kjekkare

Trenar Kenneth Moldskred meiner det var stort sett einvegskøyring i andreomgangen.

- Det var det verkeleg. Så er det ikkje mykje som er kjekkare enn å vinne fotballkampar med siste spark på ballen, i siste minutt. Dette var ein fin siger, og viser kor viktig det er å ha trua. Positiv energi og positivt kroppsspråk, det gjer mykje med ein. Det var ein god andre omgang, og ein ufatteleg deilig siger heilt på slutten, seier Moldrskred.

Gir skryt til bestemann på 16

Han vil trekkje fram dagens bestemann for Hareid, 16 år gamle Henrik Holstad, som eit eksempel til etterfølging.

- Han bidreg med mykje inn mot treningsgruppa, og har ein enorm treningsiver og vilje til å bli betre. Ein glød og eit engasjement for fotball og fellesskapet. Han, August (Brandal, red.anm), og dei andre yngre karane i troppen, jobbar godt. Henrik har spelt to nittiminuttarar på rad, der han har gjort det svært godt. Eg er veldig glad på hans vegner, for prestasjonen hans i dag er veldig god, seier Moldskred.

Kampfakta

Hareid - Skarbøvik 3-2 (0-1)

Hareid stadion kunstgras

Tilskodarar: 80

Dommar: Jan Erik Bratteberg, Ørsta IL

Gule kort: Robin Jackson Indreflø (Hareid)

Mål: 0-1 Sondre Kjølsøy (20), 0-2 Daniel Malakzadeh (56), 1-2 Torgeir Skeide (62), 2-2 Ruben Kenneth Brandal (79), 3-2 Henrik Grimstad/Sjølvmål* (90+4)

* Henrik Grimstad slo hjørnesparket, som såg ut til å gå via keeper og i mål. Dommarkortet vil vise kven som får kreditert målet. Blir oppdatert.

Hareid: Sigve Overå Hide - Robin Jackson Indreflø (Driksna, 90), Eiliv Tore Howlid, Lars Roar Holstad, Henrik Holstad - Torgeir Skeide, Kim-Tore Husøy, Nicolay Sundgot (Vattøy, 60), Ruben Kenneth Brandal, Henrik Grimstad - August Julian Brandal (Alvestad, 88)

Innbyte: Rikard Osnes, Nauris Driksna, Fredrik Andresen, Kim-André Alvestad, Ola Kalvø Vattøy, Håvard Knudsen Bjåstad, Ben Buntu