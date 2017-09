Det vart ei bra runde i 6.-divisjon avdeling 2 for laga frå Hareidlandet. Både Hareid 2 og Hødd 3 vann sine kampar, medan Hasundgot vart første laget som plukka poeng på Legene denne sesongen.

Åmdal hadde nemleg vunne sju kampar på rad heime, og toppa avdelinga framom Sæbø. Det gjer Åmdal framleis, men Hasundgot gjorde sitt for å øydelegge den perfekte heimestatistikken. Rett nok tok Åmdal leiinga 17 minutt ut i den andre omgangen, men Hasundgot skulle slå tilbake.

Hasundgot har framleis til gode å tape denne hausten, og det gjorde dei også mot Åmdal. Etter eit hjørnespark fem minutt før slutt sette Ivar Aadland inn 1-1 og sikra dermed poeng. Laget sitt 12. på dei siste seks kampane.

Solid kamp av Hareid 2

Hareid 2 har til gode å tape to strake kampar denne sesongen. Etter braktapet på Sæbø sist veke var det ein revansjesugen gjeng som tok imot Tjørvåg på Hareidsmyrane stadion til flomlys-kamp (det vil seie Champions League-stemning og mange tilskodarar, det var faktisk åtte frammøte til stades på det meste). Rikard "Smultring-Osnes" Osnes var tilbake i mål til denne kampen, medan Fredrik Andresen spelte vel ein omgang etter ein lang skadeperiode. Vi merkar oss at Venthan Ketheeswaran fekk seg ti minutt på slutten. Han ventar framleis på sin korsband-operasjon, og kan ikkje gå i duellar eller liknande. Men kva gjer ein ikkje for ein ekstra kamp på adelskalenderen?



Men nok om det: Hareid spelte ein solid kamp. Tjørvåg kom nesten ikkje til ein einaste sjanse, medan Hareid kom til svært mange. Det burde ha stått meir enn 1-0 til pause. Målet kom forresten tidleg i første omgang. Den spelande trenaren Einar Orten Trovåg slo ein corner frå venstre som Joachim Moldskred heada i mål. Tjørvåg sine beste periodar var i slutten av første omgang og i starten av andre. Men dei skapte vel strengt ikkje mykje denne tida. Sett vekk frå ein del dødballar hadde Rikard J. Osnes ein relativt roleg dag på jobben.



Den siste halvtimen handla igjen det aller meste om Hareid, og det kom tre nye scoringar. 2-0: Kevin Øvrelid (som ikkje rakk kampstart denne gongen heller, han måtte selje ein båt før han kom til stadion) krangla ballen i mål frå kort hald etter ein dødballsituasjon. 3-0: Nydeleg heading av Håvard Bolstad Banne etter fin corner av Emil Vartdal Hareide. Det var 25 år gamle Bannes første scoring på hovudet nokon gong. 4-0: Heilt på tampen kontra Hareid flott. Fredrik Fagerli Abrahamsen scora etter fint forarbeid av Andreas Rise. Forresten synd "Frefa" no reiser på sjøen - no når han endeleg har kome i god form både med omsyn til kondisjon, mål og assistar.



Alt i alt ein god lagprestasjon. Ikkje minst kjekt at dei to juniorane Håvard Knudsen Bjåstad og Andreas Håbakk Rise klarer seg så bra. Desse karane får nok a-laget god nytte av i åra som kjem.

Ref. HIL

Hødd 3 slo Moltustranda

Siste kampen denne veka var det Hødd 3 som var involvert i. Torsdag kveld møtte dei botnlaget Moltustranda heime på Høddvoll. Før kampen hadde bortelaget berre fått med seg to poeng denne sesongen, og det var fasiten også etter kampslutt.

Rett nok var det bortelaget som fekk den beste starten, og som tok leiinga allereie etter seks minutt. Kanskje tende det håpet om sesongens første siger for Moltustranda, men Hødd 3 skulle slå raskt tilbake. James Kenneth Sjåstad sette inn 1-1 etter åtte minutt, og sende heimelaget i føringa tolv minutt seinare.

Før pause skulle Hødd 3 score tre nye mål, først ved Jakob Sætrenes, deretter Sjåstad med sitt tredje, før Håkon Grimstad Thormodsæter sette inn 5-1 fire minutt før kvilen. Same mann fastsette sluttresultatet til 6-1 to minutt før slutt.