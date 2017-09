Treårskontrakter for to spelarar

Både Bendik Rise og Ole Monrad Alme har signert treårskontrakter med Hødd.

Bendik Rise har blitt ein viktig mann for Hødd denne sesongen, og har spelt stort sett det som har vore av kampar i serien. Ole Monrad Alme starta sesongen som andrekeeper bak Jan Lennart Urke, men etter at Urke gjekk til AaFK er det Alme som har teke over plassen i Hødd-målet. Alme fekk debuten sin i seriesamanheng i 2015, men måtte sjå store deler av 2016-sesongen frå sidelinja grunna skade.

- Det er kjekt at vi har fått signert unge, lokale og fremadstormande spelarar på langtidskontrakter i Hødd, seier fungerande sportssjef André Skotheim i ei pressemelding frå Hødd.