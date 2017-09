Frå 1. januar 2018 skal Torbjørn Kallevåg spele for FK Haugesund. Det skriv klubben sjølv på sine nettsider. Kallevåg har signert ei kontrakt ut 2020 med Eliteserieklubben.

Kallevåg kom til Hødd frå Vard Haugesund før 2015-sesongen og har sidan den gong spelt over hundre kampar for Hødd (med treningskampar). Kallevåg si kontrakt med dei blåkvite går ut etter 2017-sesongen og bømlingen vender no sørover igjen til Haugesund.

- Eg har hatt tre fantastiske år i Hødd er er veldig takknemleg for den utviklinga eg har hatt i Ulsteinvik, seier Kallevåg til FK Haugesund sine nettsider.

Kallevåg har utvikla seg til å bli ein av Hødd sine viktigaste spelarar og denne sesongen har han vore laget sin beste. I år står 24-åringen også med heile 13 scoringar.