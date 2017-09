Idrettspris til Dimna IL

Møre og Romsdal Idrettskrets gir idrettsprisen 2017 til Dimna IL.

Dei fekk inn 26 nominasjonar. Å velje mellom desse var vanskeleg. Alle nominerte hadde vore verdige vinnarar av prisen i år, skriv Møre og Romsdal idrettskrets i ei pressemelding. Men valet til styret fall til slutt på ein klubb som gjennom mange år har vore ein utviklar i lokalsamfunnet sitt. Trenarar frå klubben har sagt at her er alle like viktige og at dei vil ha alle med. Dette har resultert i over 300 medaljar i nasjonale og internasjonale konkurransar i løpet av dei siste 10 åra.

Eldsjelene i klubben var også veldig delaktige då Møre og Romsdal fekk realisert ein flott friidrettshall i Ulsteinvik.

"Idrettsprisen 2017 går til Dimna IL, en klubb med ildsjeler som viser at frivilligheten er den viktigste drivkraften for å gi barn, ungdom og voksne i sitt lokalsamfunn gode idrettsopplevelser." skriv Møre og Romsdal Idrettskrets.

Prisen vart delt ut under fylkeskulturkonferansen i Ålesund i går, torsdag 28. september. Dei som mottok prisen på vegner av Dimna IL var økonomileiar Wenche Kleven Grimstad, sportsleg leiar Arve Hatløy og styreleiar Trond Berg.