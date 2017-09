Hødd kan ta KM-gull i både G19 og G16

Fire serierunder før slutt har Hødd gode sjansar til å kapre KM-gullet i både junior- (G19) og guteklassa (G16).

I junior G19 leier samarbeidslaget Norborg/Ravn/Harøy med 29 poeng mot Hødd sine 28 når det står att fire kampar å spele. Herd lurer like bak med same poengsum som Hødd, men med ein kamp meir spelt. Hødd skal møte Norborg/Ravn/Harøy på Høddvoll 8. oktober i noko som kan likne ein «seriefinale». Vinn Hødd den kampen og bortekampen mot Spjelkavik 2. oktober, skal det godt gjerast at laget ikkje går til topps. I dei to siste kampane skal laget møte botnlaget Rollon (16. oktober) borte og Herd (heime) 23. oktober.

I G16-klassa sit Hødd i førarsetet fire runder før slutt med 30 poeng, med Herd like bak på 28 poeng. Det står mellom desse to laga. Hødd hadde heimekamp mot Aksla i går (29/9) og skal deretter møte Spjelkavik borte (6/10), Herd borte (20/10) og Bergsøy heime (27/10). Kampen Herd-Hødd 20. oktober liknar ein «seriefinale».