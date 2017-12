Nye hovudtrenarar for damelaget

IL Hødd Fotball skriv i ei pressemelding at støtteapparatet for a-laget for damer no er klart.

Henrik Breimyr og Torbjørn Rekdal blir nye hovudtrenarar for laget. Ole Per Kragset gir seg etter fleire år.

I tillegg blir Geir Sundal med i trenarteamet. Kalle Strandabø blir også med vidare i arbeidet med damefotballen og Kirsten Nordmo blir med vidare som lagleiar.

- Det betyr at vi får eit team med mykje erfaring og kompetanse, skriv IL Hødd Fotball og melder at det er ei glede å for dei å presentere dette teamet.

Startar opp i januar

Damelaget startar opp med treningar i januar, der skal a-laget og rekrutt-laget trene saman. Etter kvart vil dei plukke ut ein a- og ein rekrutt-stall. Det sportslege målet er at a-laget skal kunne vere med å kjempe om opprykk til andredivisjon, medan rekrutt framleis skal vere ein god utviklingsarena for dei som ikkje er på a-laget.

Flaggskip for Søre Sunnmøre

Utviklingsansvarleg for damefotballen i Hødd, Jesper Törnquist, er også godt nøgd med at teamet er på plass.

- Vi er særs nøgde med teamet vi har fått på plass og arbeider med å byggje ut teamet rundt damefotballen ytterlegare. Vi har som ambisjon å utvikle og heve nivået på alt rundt damefotballen i 2018 og no har vi fått på plass noko av det viktigaste. Damelaget skal vere flaggskip på Søre Sunnmøre i åra framover og skal løfte jente- og damefotballen ytterlegare, kommenterer Törnquist i pressemeldinga.