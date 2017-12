Sivert Pieroth er klar for ny klubb

Sivert Pieroth har vore ein del av A-troppen i Hødd i 2017. Han var involvert i tre treningskampar for Hødd i år, men fekk ingen offisielle A-kampar. Etter sesongen har Pieroth valt å flytte austover, og no er det klart at han har funne seg ein klubb på Austlandet.

19-åringen skal den komande sesongen spele for Lørenskog IF. Det skriv klubben på sine nettsider. A-laget til Lørenskog kom på ein 5.-plass i 3.-divisjon avdeling 6 denne sesongen.