– Ønskjer å vere ein klubb for heile søre Sunnmøre

Sport

– Utgangspunktet er at vi må ha treningsvillige ungar og vi må ha engasjerte foreldre. Det er jo slik i alpint at bana ikkje ligg der klar kvar dag. Den må vi lage sjølve og det kan jo vere utfordrande nok sidan vi bur på Vestlandet, fortel Egil Åmbakk, trenar i Ørsta Alpin.

For det er ingen garanti for at ørstingane kan gle seg over stabilt vintervêr kvart år. Dermed kan ein heller ikkje legge like langsiktige planar som ein gjerne kan i meir snøsikre område.

– Vi må ta ting litt der og då, fortel Åmbakk.

Står rett og godt på ski

Han har vore med i alpingruppa sidan 2002, både som forelder og trenar, og Åmbakk fortel at det er fleire i gruppa som heldt godt nivå, sjølv om ein ikkje alltid kan garantere for knallforhold i bakken.

– Etter kvart har vi funne ut at ein ikkje kan byrje på ski når det snøvar på Bondalseidet i Ørsta. Ein må tenkje litt annleis og trene ”basic” øvingar og teknikk, og det er noko vi brukar mykje tid på. Det ser ein også på løparane. Dei står rett og godt på ski, og det er slikt som må på plass før farta skal opp.

Åmbakk fortel at Ørsta Alpin har hatt gode planar på dette i mange år.

– Har ein ikkje grunnteknikken inne så kjem ein ikkje vidare, det stoppar litt opp. Difor har vi tatt tak i dette. Vi har også vore heldige med at vi har hatt klubbtrenarar som har ein viss kapasitet. Det siste året har ein også laga eit opplegg gjennom skikretsen, der ein leiger inn trenarar og køyrer felles opplegg med kretsen, fortel Åmbakk.

Trenaren fortel at ein truleg ligg på om lag same nivået når det gjeld treningstimar som det ein gjer til dømes på Austlandet, men vintrane på Vestlandet kan likevel vere utfordrande og i 2017 var det ikkje ofte det var knallforhold på skisenteret i Ørsta.

– Heldigvis har vi fått ein tunnel inn til Hornindal, og i fjor var vi veldig mykje der inne. Vi har også samlingar på Juvass vår og haust, samt ei runde på Bjorli før jul, medan ein er mest lokalt i hovudsesongen.

Håpar på fleire utøvarar

Men sjølv om det tidvis kan vere utfordrande å finne dei gode forholda, så er det framleis mogleg å verte god på ski sjølv om ein kjem frå Sunnmøre.

– Mitt ønskje opp i dette er jo at det kanskje kan vere med på å hjelpe litt til på rekrutteringa. At folk ser at det er mogleg å få det til også her. Vi har prøvd å samle oss litt og i fjor så knytte vi både Volda og Åmdal inn under Ørsta Alpin slik at vi er ein klubb. Vi ønskjer å vere ein klubb for heile søre Sunnmøre, så dersom det er nokon frå Flø som ønskjer å bli veldig gode på ski, så skal ikkje det vere noko problem, seier Egil Åmbakk.

Trenaren legg også til at det er god plass til fleire alpinistar om nokon er interesserte.

– Vi har minka litt siste åra, men er vel rundt om 20 stykke som driv på. Vi ønskjer å få inn fleire som vil stå på ski, gjerne frå 6–7 årsalderen og opp til 10–11. Det er mykje som skal lærast i denne sporten også, men det går også an å byrje om ein er eldre. Det vil uansett vere treningsviljen og iveren som til slutt avgjer kor langt ein kjem, fortel Åmbakk til slutt.