Tremåls-tap etter treningskamp

Ein litt treig start med svært få målsjansar prega årets første treningskamp mellom AaFK og Hødd på Colorline Stadion.

Det unge Hødd-laget pressa ørlite meir enn heimelaget dei første 10 minutta av kampen, men greidde ikkje å få fram nokon gode sjansar. Etter nær 13 minutt kunne AaFKs Vebjørn Hoff setje inn ei elegant scoring i ope mål, etter å ha runda Hødd-keeper Ole Monrad Alme.

AaFK dominerte etter kvart meir og meir av kampen i første omgang, noko som resulterte i nokre gode målsjansar i midten av omgangen. Hødd på si side verka som om dei hadde litt vanskar med å avslutte angrepa sine på skikkeleg vis. Når det gjeld forsvarsspelet gjorde Hødd ein brukbar innsats.

Det knytta seg ei viss spenning til AaFK sin nye trenar, Lars Bohinen som overtok som hovudtrenar for vel ein månad sidan. Bohinen hadde før kampen ytra ønske om å sjå flest mogleg spelarar i aksjon, noko som gav seg utslag i at dei aller fleste ålesundsspelarane var bytta ut etter pause. Berre to var att av laget frå første omgang.

Etter 50 minutt hadde Joachim Osvold frå Hødd ein brukbar sjanse, men ballen gjekk rett over mål.

To minutt seinare prøver brasilianaren Marlinho seg på eit hardt skot mot Hødd-målet, men Hødd-keeperen får slått ballen til corner.

Rundt 10 minutt ut i andre omgang syter Anders Waagan for ei ny scoring for heimelaget, etter eit nydeleg oppspel.

Marlinho plukkar opp ei langpasning frå Markus Karlsbakk og etter 76 minutt står resultatet 3 – 0 til heimelaget. Hødd-spelarane ropar på offside, men dommaren lar det passere.

3-0 vart resultatet i eit likevel noko sjansefattig lokaloppgjer, der AaFK må seiast å vere hakket kvassare enn Hødd.