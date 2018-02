Sølvmedalje i første øving

Sport

Ei rekkje Dimna-utøvarar skal kjempe om både heider om medaljar under friidretts-NM i Rudhallen denne helga.

Lengde uten tilløp

Først ut var Johanne Rise Kvalen i lengde uten tilløp (kvinner junior). Rise Kvalen sikra seg bronse i denne øvinga under NM på heimebane i Ulsteinhallen, og hadde på førehand årsbeste av deltakarane med 1,30.

Det gjekk ho også greitt over under innandørs-NM i Rudhallen, men 1,35 vart litt i tyngste laget og Rise Kvalen rauk i alle tre forsøka. Samstundes var det berre ei jente som kom over 1,35, og då var det talet på forsøk på lavare høgder som blei avgjerande for kven som sikra seg medaljer. Caroline Haugan frå Bekkelaget og Johanne Rise Kvalen frå Dimna leverte best på dei lavare høgdene og dei to delte difor sølvet i høgde uten tilløp. Dermed Dimna-medalje allereie i første øving.

60 meter

Neste ut frå Dimna IL var Renate Grimstad. Ho deltek også i lengdekonkurransen under NM, men første øving var forsøk på 60 meter. Grimstad har ikkje konkurrert veldig mykje dei siste åra, og det gjekk ikkje heilt raskt nok for Dimna-utøvaren i forsøket. Det blei dermed ikkje semifinaleplass på Renate Grimstad, men ho har fleire sjansar til å vise seg fram seinare i NM.