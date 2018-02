Tatt ut til Nordenkampen

Sport

I helga sprang Ådne Andersen frå Hareid og Dimna IL inn til bronse på 1500 meter under NM i Bærum. No er han og ei rekkje andre norske utøvarar plukka ut til laget som skal representere Norge under Nordenkampen i Uppsala søndag. Uttaket er publisert på Norsk Friidrett sine nettsider.

- Nesten overraska over at eg klarte å henge med såpass godt Ådne Andersen sikra seg bronse på 1500 meter, men det var måten han opna løpet på som kanskje imponerte aller mest.

Nordenkampen er ein landskamp mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark/Island.

Karsten Warholm er ikkje med på det norske laget til Nordenkampen. Til helga er planen at han skal springe 300 meter hekk i Tammerfors, der han frå før har tangert verdsbestenoteringa til Llewellyn Herbert frå 1999. Både Warholm og Herbert sine løp på 34,92 har gått i Tammerfors.

Fem på rad for Karsten Tangerte den nordiske rekorden på 400 meter innandørs. Men Warholm vil endå meir.

NM i bilete Dimna-utøvarane fekk med seg fem medaljar heim frå innandørs-NM i Bærum. Her kan du sjå stor bileteserie frå dei to NM-dagane.

Det norske laget ser slik ut:

Kvinner:

60 meter:

Astrid Mangen Cederkvist, Sandnes IL

Helene Rønningen, IL Tyrving

200 meter:

Astrid Mangen Cederkvist, Sandnes IL

Helene Rønningen, IL Tyrving

400 meter:

Amalie Iuel, IL Tyrving

Hedda Hynne, Strindheim IL



800 meter:

Malin Edland, Larvik Turn & IF

Hedda Hynne, Strindheim IL



1500 meter:

Camilla Ziesler, Sandnes IL

Mina Marie Anglero, IL Tyrving

3000 meter:

Pernilla Epland, Stord IL

Maria Sagnes Wågan, Namdal Løpeklubb

60 meter hekk:

Marie Skjæggestad, IL Tyrving

Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL

Høgde:

Tonje Angelsen, IK Tjalve

Caroline Fleischer, Ski IL



Stav:

Lene Retzius, IL i BUL

Hedda Kjølberg Hauge, Ski IL

Lengde:

Hanne Berit Irgens, Sandnes IL

Live Haugstad Hilton, IL Gular



Tresteg:

Oda Utsi Onstad, Norna-Salhus IL

Solveig Hernandez Vråle, IL Sandvin

Kule:

Charlotte Lund Abrahamsen, IK Tjalve

Marit Jørgenrud, Spydeberg IL

Menn:

60 meter:

Jonas Halonen, IL Tyrving

Jonathan Quarcoo, FIK Orion

200 meter:

Mathias Hove Johansen, IL Skjalg

Carl Emil Kåshagen, Moelven IL

400 meter:

Joakim Sandberg, Sandnes IL

Fredrik Øvereng, Overhalla IL

800 meter:

Thomas Arne Roth, Ull/Kisa

Didrik Hexeberg Warlo, IL Tyrving

1500 meter:

Tom Erling Kårbø, Stord IL

Ådne Andersen, Dimna IL

3000 meter:

Sigurd Ruud Skjeseth, IK Tjalve

Marius Vedvik, IL Gular

60 meter hekk:

Marcus Theodor Moen, Ull/Kisa IL

Henrik Holmberg, Vik IL

Høgde:

Henrik Holmberg, Vik IL

Frederik Jahr, IL Tyrving

Stav:

Eirik Dolve, Fana IL

Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist

Lengde:

Amund Høie Sjursen, IL Gneist

Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK

Tresteg:

Erik Lund, IL i BUL

Erlend Bolstad Raa, Fana IL

Kule:

Marcus Thomsen, IK Tjalve

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL