A-kontrakt til to unggutar

Sport

Onsdag ettermiddag har Hødd offentleggjort at både Peter Hasund (99) og Isak Skotheim (01) har signert a-kontrakter med klubben. Hasund har signert ei kontrakt ut 2019, medan Skotheim har signert ut 2020.

- Det var kjekt når eg endeleg fekk beskjeden om å bli ein del av A-stallen. I treningskampane til no har eg også fått ein del speletid og gode tilbakemeldingar, noko som eg er svært glad for. I tillegg håper eg å ta steg i åra som kjem, og det å få trene på eit høgre nivå med enda større intensitet på trening håper eg skal utvikle meg til å bli ein betre fotballspelar. Har ambisjonar om å spele fast på A-laget løpet av året og håper å kunne bidra med fleire skoringar for laget, seier Peter Hasund i pressemeldinga frå Hødd.

Hasund har bidrege frå start i treningskampane til Hødd så langt i vinter, og scora også det tredje målet borte mot Herd.

Isak Gabriel Skotheim fekk sitt første innhopp i 2.-divisjon allereie hausten 2017. Han kom inn etter 75 minutt i 1-0 sigeren over Hønefoss på Høddvoll. No er ungguten tatt opp i A-stallen.

- Veldig stort å bli tatt opp i A-stallen og har alltid tenkt at ein gong i framtida at eg skulle få sjansen til det. Stort for meg å få moglegheita. Eg meinar at eg har nivået inne og vil vise det!, seier ungguten.

Hødd sin sportssjef André Nevstad seier dette om dei to unggutane:

- Peter har hatt ei jamn og positiv utvikling over tid og kan spele både spiss og på midtbana. Vi ser for oss Peter som ein komande target-spiss med sin fysiske styrke, samtidig som han veit kvar målet står. Han har gode ferdigheiter og har eit stort potensiale som vi gler oss til å utvikle vidare i åra som kjem.

Isak er ein offensiv og kreativ midtbanespelar som fikk sin debut i serien for A-laget hausten 2017. Ein spelar med eit veldig stort potensiale, som har evna til å ta seg forbi motspelarar og skape ubalanse. Isak har god teknikk, oversikt og balanse, og tross sin unge alder vist at han er klar for nye og større oppgåver.