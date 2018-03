Hovudstyret stiller seg bak fotballstyret

Sport

I ei pressemelding frå IL Hødd går det fram at hovudstyret stiller seg bak styret i IL Hødd Fotball og at hovudstyret er komfortable med prosessen som er satt i gang for å rekruttere ein ny leiar til fotballstyret.

Hødd: Bekreftar at Haanes trekkjer seg Klubben sjølv går no ut med ei bekrefting på at Håvard Haanes har valt å fråtre frå vervet som styreleiar i Hødd Fotball.

"Vi takkar Håvard Haanes for den frivillige innsatsen han har lagt ned for klubben i tida som leiar", står det i pressemeldinga signert av styreleiar Einar Warholm.

Vidare skriv hovudstyret at det er iversett tiltak knytt til habilitet og protokollføring.

"Hovudstyret i IL Hødd vil innan kort tid kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velje ny leiar i fotballstyret."