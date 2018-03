Anny sikra samanlagdsigeren

Sport

SBM Cup blir arrangert med totalt 13 renn i løpet av vinteren. For å kunne vere med i kampen om samanlagdsigeren må alpinistane ha fullført minimum sju renn og ein får poeng basert på plasseringa i dei ulike renna.

Raskast i begge omgangane

Laurdag gjorde Anny Våge Molvær som ho har gjort ei rekkje gongar tidlegare denne vinteren, gjekk til topps i eit renn i SBM Cup. Denne gongen var det Strandafjellrennet arrangert av Stranda Alpin som stod for tur, med storslalåm på programmet.

Våge Molvær var raskast i begge omgangane på Strandafjellet laurdag. Etter den første omgangen hadde ho om lag halvanna sekund ned til neste jente, og Ulsteinjenta auka på i den andre omgangen. Ho sikra sigeren framom Aurora Stokkereit frå Stranda IL og med Solveig Grønningsæter frå Ørskogfjell Skilag på tredjeplass. Klubbvenninne Mathea Stranden var Våge Molvær sin næraste utfordrar etter den første omgangen, men ho fekk det ikkje like godt til i finaleomgangen og enda eit stykke bak.

Sigeren i storslalåmen sørga for at Anny Våge Molvær fekk med seg eitt poeng i samandraget til SBM Cup, der målet er å få lågast mogleg poengsum, og med sju førsteplassar som teljande resultat enda Våge Molvær med sju poeng samanlagt. Det sørga også for ein sterkt førsteplass totalt.

Tredobbelt til Ørsta

Men sjølv om SBM Cup var over for sesongen, så var det ikkje slutt verken for sesongen eller på Strandafjellet. Allereie søndag var det klart for parallellslalåm, og her imponerte både Våge Molvær og fleire av dei andre Ørsta-alpinistane.

Anny Våge Molvær sikra seg førsteplassen framom Mathea Stranden, medan Ariana Rebbestad sørga for at Ørsta Alpin tapetserte pallen i U14-klassa for jenter.

No har alpinisten frå Ulsteinvik tatt ein velfortent påskeferie, men allereie veka etter påske er det klart for nye konkurransar. Då står nemleg landsfinalen i klassene U13 og U14 for tur under Telenorleikane i Oppdal.

Sesongen blir avslutta med Donald Duck Wintergames i Hemsedal to veker seinare.