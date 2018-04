Aursnes kom inn då Molde sikra ny siger

Sport

Molde held fram med å vinne fotballkampar. Måndag sikra laget sin tredje strake siger i Eliteserien og no tronar Molde åleine på toppen av tabellen, to poeng framom Sarpsborg 08.

Fredrik Aursnes var sentral i begge Molde sine to første seriekampar denne sesongen, men måtte starte den tredje på benken. Derfrå fekk han sjå at Etzaz Hussain scora begge Molde sine mål, før Robert Taylor reduserte for Tromsø.

Aursnes kom inn for Eirik Hestad 20 minutt før slutt. Molde vann 2-1.

Fleire tidlegare Hødd-spelarar har vore i aksjon i Eliteserien måndag. Mellom anna scora Michael Karlsen to mål då Ranheim vann 4-1 over Stabæk. Torbjørn Kallevåg fekk også sin første start i serien for FK Haugesund då dei vann 3-0 borte mot Bodø/Glimt.