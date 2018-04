Sport

Etter planen skal bygginga av fotballhallen på Hareid starte opp i løpet av mai. No har byggenemnda for hallen vedteke at dei ønskjer ein namnekonkurranse for å avgjere kva som skal vere namnet på hallen. Det skriv Hareid kommune på sine nettsider.

Fristen for å kome med namneforslag er 24. april.