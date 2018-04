Sport

Angriparen Markus Naglestad er klar for Hødd. Det skriv klubben i ei pressemelding laurdag.

Sportssjef André Nevstad er glad for at signeringa er klar: - Vi har hatt god dialog med Markus lenge og er glade for at dette er i boks. Markus har ein svært god målstatistikk i klubbane han har vore og er ein veldig god avsluttar. Han er også ein flott type som vil bidra positivt inn i vår allereie flotte gjeng, seier Nevstad i pressemeldinga.

Naglestad spelte seinast for HamKam, men har også vore innom mellom anna Sandefjord og Fram Larvik.

- Dette blir ei spennande utfordring som eg verkeleg ser fram til. Eg gledar meg til å kome til Hødd og hjelpe klubben med å nå måla sine, seier Naglestad i pressemeldinga frå Hødd Fotball.

26-åringen scora åtte mål på ni kampar for HamKam i 2017. I 2016 scora han 26 mål på 26 kampar for Fram og det er med andre ord ein svært målfarleg spelar Hødd har skaffa seg.

I 2015 var angriparen på veg til å bli signert av MLS-klubben New York City, men ein skade sette ein stoppar for at avtalen blei noko av.