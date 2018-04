Sesongdebuterer truleg i Roma

Sport

Vurderte å starte i Doha, men Warholm og Co. prioriterer meir trening.

Ifølgje NTB kjem Karsten Warholm til å sesongdebutere utandørs under Diamond League-stemnet i Roma 31. mai.

Dei seinaste åra har Warholm ofte brukt Florø Friidrettsfestival for å kome i gang, men i år ser det ut til å bli ein internasjonal sesongdebut for verdsmeisteren på 400 meter hekk.

Ifølgje NTB fortel trenar Leif Olav Alnes at ein også vurderte å springe under eit Diamond League-stemne i Doha, men at dette kom litt for tidleg, og at Warholm i staden vil prioritere ein månad ekstra trening før han tek til på konkurransesesongen.

Veka etter Diamond League-stemnet i Roma er det klart for Bislett Games.