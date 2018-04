Ytre-derby på River Plate

Sport

Etter 1–3 tap i Ørsta og 2–3 tap i første heimekampen jaktar Hareid sine første poeng for sesongen når dei tek turen til Gursken og River Plate fredag.

Det svært unge Hareid-laget får ei ny tøff oppgåve mot Larsnes/Gursken, men har statistikken på si side før Ytre-derbyet.

Larsnes/Gursken har nemleg ikkje slått Hareid dei to siste sesongane. Då har det enda med to sigrar til Hareid og to uavgjorte kampar.

I september i fjor vann Hareid 1–0 heime på Hareidsmyrane. Då var det Ruben-Kenneth Brandal som scora det einaste målet. Han er ein av fleire som ikkje lenger er med i Hareid-laget og fredag møter dei truleg også fjorårets Hareid-kaptein. Torgeir Skeide vart nemleg klar for Larnes/Gursken før denne sesongen. Nyleg vart det også klart at Aleksander Rekdal har returnert til gamleklubben.

Der Hareid står utan poeng så langt har LGFK plukka med seg eitt etter 1–1 borte mot Godøy sist. Fredagens heimelag opna sesongen med å tape 0–1 for Rollon heime på River Plate.