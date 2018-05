Tredje året med Gjallarhorn

Sport

Turneringa var den tredje Gjallarhorn-turneringa i rekkja, og rundt 60 utøvarar frå Ulstein Taekwondo Klubb og Ålesund Taekwon-Do Klubb var samla for å konkurrere i såkalla poomsae (mønster) og kamp.

- Gjallarhorn er ei turnering for alle Taekwondo-klubbane i nærleiken. Dette er ei viktig turnering for klubbutvikling, fordi den gjer at utøvarane trenar ekstra hardt i førebuingane til konkurransane. Gjallarhorn er også viktig for utøvarar som ønskjer å prøve seg i konkurranse for fyrste gong, seier klubbtrenar Magomed-Khan Kudosov til Vikebladet Vestposten.

Mange på heimebane

Mange av utøvarane var på heimebane i Ulstein Arena.

- Det gjer at det kjennest litt tryggare for våre eigne utøvarar å vere med i turneringa, samstundes som dei får oppleve korleis større konkurransar er, med tanke på seriøse dommarar og elektronisk poengsystem. Vi har i vår klubb opplevd at dette gir ein positiv effekt i forhold til våre utøvarar. Utøvarar som har meir erfaring igjen kan i slike konkurransar teste ut nye teknikkar og taktikkar dei har trena på, seier Magomed-Khan og legg til:

- Alt i alt gjekk turneringa veldig bra, og mange av utøvarane overraska oss veldig positivt ved å gå utruleg gode kampar. Så såg det ut til at alle hadde det kjekt, og det er trass alt det viktigaste!