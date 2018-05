Eliteseriemotstand for Hødd i 3. runde

Sport

Hødd tok seg vidare til 3. runde i NM etter å ha slått Florø 1–0 på Høddvoll onsdag. Allereie neste veke skal den neste cuprunden spelast og no er det duka for fylkesduell for Hødd.

Oppsettet frå Norges Fotballforbund er no klart og til Høddvoll kjem Eliteserielaget Kristiansund BK, som også var på Sunnmøre i andre runde. Då slo dei Bergsøy 6–0 på Havila stadion.

Brattvåg er det andre sunnmørslaget som er vidare til 3. runde. Dei slo ut Molde på Brattvåg stadion onsdag og får ein ny cupfest med besøk av Rosenborg.

Kampane i 3. runde skal spelast anten 9. eller 10. mai. Truleg blir Hødd - KBK spelt torsdag, sidan Hødd har seriekampar både måndag 7. mai og søndag 13. mai.

Avgjorde etter 119 minutt! HØDDVOLL: Hødd sløste med sjansane og det måtte ekstraomgangar til for å avgjere cupkampen mot Florø.

Oppsettet for 3. runde i NM:

HamKam – Sarpsborg 08

KFUM Oslo – Lillestrøm

Skeid – Vålerenga

Bærum – Strømsgodset

Mjøndalen – Stabæk

Notodden – Odd

Egersund – Start

Nest-Sotra – Haugesund

Fyllingsdalen – Brann

Hødd – Kristiansund

Brattvåg – Rosenborg

Levanger – Ranheim

Mjølner – Bodø/Glimt

Alta – Tromsø

Ull/Kisa – Kongsvinger

Bryne – Sandnes Ulf