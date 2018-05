Sjå glimt frå Laurdagsturneringa til Hødd United

Sport

Laurdag inviterte Hødd United til si årlege Laurdagsturnering. Denne gongen var turneringa lagt utandørs på Høddvoll og då vart det både speakerteneste og direkteoverføring av kampane på storskjermen på stadion.

Deltakarar frå Hødd United, Stryn United, SK Guard, FK Sykkylven Dreamteam, Molde og Kristiansund var på plass på den grøne kunstgrasmatta, der det vart spelt to og to kampar samstundes.

Om ikkje denne turneringa er vårets vakraste eventyr på Høddvoll, så kan det ikkje vere langt ifrå, for på Laurdagsturneringa står idrettsgleda svært sterkt. For sjølv om det kan kome både bomskot og ein og annan glepp i den defensive strukturen, så er smilet aldri langt unna på deltakarane. Og jubelscenene som utspelar seg ved nokre av scoringane ville nok mange proffar vore misunnelege over.

Jubelscener blei det også ein del av, som til dømes då Hødd United og Molde spelte 8-8 i ein svært spanande og ikkje minst målrik kamp.

Sjå stor bileteserie frå laurdagsturneringa i toppen av saka.