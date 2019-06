– Eg fann ein sniglebaby på utsida av presenningen, som eg knerta

Feature

I oppsedinga har eg lagt stort vinn på å lære døtrene mine at alle er like verdifulle. Uansett nasjonalitet, seksuell legning, utsjånad, alder, rikdom eller interesser, så har alle like stor verdi. Folk skal få tru på det dei vil, og ha dei meiningane dei har, så lenge dei oppfører seg med respekt mot andre. – Vi er aill sammen individa, som Are og Odin seier.