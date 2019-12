Eit hektisk første år for kystdirektøren

Feature

I statsråd 19. oktober i fjor blei Einar Vik Arset tilsett som ny direktør for Kystverket. Vanylvingen, som er busett med familien sin i Ulsteinvik, var rådmann i Ulstein frå 2010 til 2018. Han fekk gode skotsmål for jobben han gjorde for å få Norges mest gjeldstyngde kommune til å gå rundt.