Det er noko med strikking og meg, det klaffar nesten aldri. Då eg i 18-årsalderen flytta heimanfrå forlet eg eit heilt skap med halvferdige/mislykka strikkeprosjekt. Det kunne vere at den eine armen vart mykje trongare enn den andre, at raglanfellinga vart skeiv – eller at eg rett og slett hadde gitt opp prosjektet når eg var komen sånn om lag halvvegs.

I mange år let eg derfor strikking vere strikking. Etter å ha site bak ein skrivemaskin store deler av arbeidsdagen, freista det ikkje å sitje med bøygd nakke over eit strikkety om kveldane.

Men så vart eg pensjonist. Eg går mine turar, trenar på det jamne, prøver å halde huset nokolunde reint og har mine prosjekt i hagen. Men så er det slik at både aviser og vekeblad er fulle av artiklar om kor viktig det er å lære seg nye ting når du kjem litt opp i åra – slik at hjernen ikkje skrumpar inn. Dermed vart det til at eg leita fram att strikkepinnane. Tanken var at det ville vere bra for hjernen å følgje eit mønster, telje maskar og prøve å forstå mønsterforklaringane.

Det første prosjektet gjekk faktisk bra. Ein genser til meg sjølv i alpakkaull med breie striper i raudt, kvitt og lyseblått vart såpass bra å sjå på at han var brukandes. Glad og inspirert over det eg hadde fått til, strikka eg ein til, etter same mal, om enn i andre fargar, til dottera mi. Også den gjekk det an å bruke, i alle fall til kvardags.

No hadde eg fått både sjølvtillit og pågangsmot. Neste prosjekt vart ein «Vendela»-genser, strikka i tynnare ull og med mønster og rundfelling i toppen. Både bolen og dei to armane gjekk det greitt å bli ferdig med, ja, eg fekk til og med heile arbeidet inn på rundpinnen - og klarte det kunststykket å strikke mønsteret rett. Men haken var den at då dottera skulle ta på seg genseren var han altfor trong der mønsteret var. Trådane med tre ulike fargar var stramma altfor mykje på baksida. Sjølv om eg dampa og dampa på baksida, stramma mønsteret så mykje at han ikkje kunne brukast. Det enda med at eg «sette vekk» genseren til ei dyktig strikkerske. Ho rekte opp heile verket og strikka på kort tid ein perfekt «Vendela»-genser.

Neste prosjekt var til sjuåringen i familien. Også dette ein genser i tynn ull. Det eg ikkje hadde tenkt på, var at når du strikkar striper i sju ulike fargar, så blir det mykje festing av trådar. Eg surra og surra og brukte både våren og sommaren på å få han ferdig. Stolt som ei hønemor putta eg han i vaskemaskinen på ullprogram og 30 grader. Dessverre kom han ut som ei levjete helsetrøye. Resultatet gjorde meg så freidig at eg tok turen til trådbutikken for å klage på garnet. Der ville dei vite om eg hadde brukt skyllemiddel, noko eg kontant avslo. Rådet deira var at eg prøvde å vaske han ein gong til – på 40 grader. Som sagt, så gjort – og genseren kom ut att, om mogleg endå meir levjete. Då var det eg tok og las nøye på flaska med vaskemiddelet. Der stod «Ull&Silke», men i tillegg med lita skrift; «tøyskyllemiddel». Til og med vaskemiddelet klarer eg å bomme på. «Helsetrøya» blir nok liggande blant dei mislykka prosjekta mine.

No har eg byrja på ein ullgenser i mønsteret «Telemark» til 12-åringen. Korleis det går står det att å sjå. Eg har ikkje tenkt å gi opp strikkinga enno, og om eg ikkje har blitt ein kløppar, så har eg i alle fall lært ein bi-ting: å lese grundig på emballasje-etiketten - om der står «tøyskyllemiddel».