Dette tilværet kan fort verte drit kjedeleg

Feature

Postapokalyptiske tilstandar har alltid fascinert meg. Eg ser meg sjølv, vandre rundt på eiga hand i eit tomt kjøpesenter på jakt etter hermetikk, medisinsk utstyr og anna eg kan få bruk for. Eit par rullar dopapir, kanskje? Om det finst noko att. Kapers? Så vert å tusle heim gjennom aude gater, prega av eit byrjande forfall (for så vidt ikkje så ulikt delar av det kommunale vegnettet vårt), forbi bilar som står forlatne midt i vegen på grunn av ei eller anna forferdeleg hending som har ført til at nesten alle menneska på jorda har blitt borte.