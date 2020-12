Då bygda heldt pusten

Feature

I Grimstadvatnet, om lag 20 meter frå land, ligg ein stein som vert kalla Verparen. Grunnen til namnet er kanskje at måsen hadde reir der i tidlegare tider - sjølv om det låg midt i ”skipsleia”. Ivar Grimstad skriv at det var ein rise frå Melshornet som kasta steinen Verparen i Grimstadvatnet, men det vert også hevda at det kom til steinkasting då eit troll på Melshornet hadde vorte uforlikt med trollet på Holstadhornet. Ordet verpe tyder på norrønt legge egg, kaste eller slenge og kan ha samanheng med segna om steinen som vart kasta i Grimstadvatnet. Ved Verparen er det grunt på nordsida, men djupt og ein liten marbakke sør om steinen.