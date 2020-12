Juleribbe i tropane

Feature

Ved Stillehavskysten til Colombia, på om lag 4 grader nord, ligg byen med det vakre namnet Buenaventura – det tyder ‘lukke’– ein by med soge attende til 1500-talet og dei spanske conquistadorane. Byen har ei stor hamn som er særs viktig for colombiansk import og eksport. Mykje av den velsmakande colombianske kaffien vert eksportert frå Buenaventura. I hamna slåst kriminelle gjengar om kontrollen. Buenaventura er diverre kjend som ein av dei farlegaste byane i Colombia. Narkotikahandel og grov vald er ein del av biletet. Slik var det den tida eg skriv om i dette minnet. Slik er det no òg.

Eg vandra ofte i gatene i Buenaventura, men kan ikkje hugse at eg kjende meg utrygg. Eg fotograferte og studerte, øvde meg på spansk … hadde kjenningar.

Politisk var Colombia som fleire av statane i Sør – Amerika, der militærkupp og diktatorstyre var regelen. I mai 1957 vart diktatoren, general Gustavo Rojas Pinilla avsett av ein militærjunta. Han hadde hatt all makt i Colombia frå 1953. Eg var i ikkje i Colombia då Pinilla var avsett, eg kom dit noko etter det. Livet gjekk vidare under det nye militærstyret, eg trur ikkje at folk flest merka noko endring. Fattigfolket hadde det vanskeleg, som før. Rikfolket levde godt i husa sine oppe i høgda, langt vekke frå slum og klamt kystklima. Rikfolk ordnar seg godt over alt. «Dei sender borna sine til Europa, til Sveits for å studere. Sveits!» fnyste ein kjenning, sint over uretten, ulikskapen.

Kriminaliteten heldt fram, ja, auka etter som narkotikaen spelte større og større rolle. President Eisenhover sende visepresidenten sin, Richard Nixon, på såkalla ‘goodwill’ reise til Sør-Amerika då. Han vart møtt med rotne tomatar og egg kvar han kom. Eg forstår kvifor. Ikkje særleg vellukka reise.

**

Vi høgtida julehelga i tropiske Buenaventura. Kystbyen kunne naturlegvis få svære regnbyer, men alle juledagane hadde vi berre godvêr.

Julekvelden var alle offiserane samla til festmiddag i salongen til kapteinen. Alt i alt var det ein fin kveld, det må eg seie og sanne. Kalkunen som vi fekk servert smakte nok som han skulle, det mangla ikkje noko på det, men det var ikkje ribbe! Det var eit sakn.

I hamna låg det mange båtar inne, og mellom dei hadde eg sett eit haugesundskip, MS Astrid Bakke, og eg tenkte ut ein plan som eg realiserte 1. juledag. Eg rusla roleg og målretta bortover til MS Astrid Bakke, hadde god tid i varmen. Ingen stad vart det lossa eller lasta, sjauarar og mannskap hadde fri.

Det var helgefred i Buenaventura og der låg MS Astrid Bakke, velstelt, kvilande, ikkje eit menneske å sjå, ikkje bråk frå vinsjane, berre duren frå ein hjelpemotor høyrdest.

Eg steig opp fallreipet, det galdt å få stuerten i tale, og spørje om å få smake norsk julemat, helst fåreribbe. Frimodig tenkt.

Ein av mannskapet dukka opp: «Eg skulle ha snakka med stuerten. Kan du vise veg?» Stuerten storskratta då eg hadde bar fram ærendet mitt. «Så, det ble ikke skikkelig julemiddag hos dere? Forresten, er dere bare nordmenn?» ville han vite. Eg fortalde korleis vi var bemanna, litt colombiansk, mest nordmenn. «Og du er?» «3. maskinist på tiggartur» svara eg.

Vi gjekk i lag til kjølerommet, og høyr: den venlege stuerten ville ikkje gi julemat berre til meg, nei, han fylte full ei pøs (plast-bytte) med dampa ribbe. «Til overs fra i julaften. Potet og tilbehør må du fikse selv. Ja, spis, spis, håper det smaker!»

Dette var før klemming mellom mannfolk var oppfunne, så det vart mange takkeord og handtrykk frå meg – som snart steig lukkeleg ned fallreipet – no med lukt av norsk julemat rundt meg.

Eg skunda meg om bord då eg kom attende til eigen båt, allierte meg med ein i byssa, og snart lukta det verkeleg norsk jul om bord. Det var mange som forsynte seg av godsakene.

Sanneleg ein særs minnerik 1. juledag, med skikkeleg norsk julesmak i munnen, takk vere den blide, snille stuerten på MS Astrid Bakke.