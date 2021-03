Feature

Klippfisk er kjent for sin milde og delikate smak og det vart laga av både hyse, lange og sei, men den beste klippfisken er laga av torsk. Tenk at heilt fram til 1960 talet forgjekk tørkinga på klipper eller svaberg, derav namnet klippfisk. I dag forgår produksjonen inne og Ålesund er landets suverene klippfiskhovudstad som står for omlag 90 prosent av eksporten frå Norge.