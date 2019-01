- Ta ein titt ned i dei nye dunkane

Forbrukar

Alle i Ulstein kommune har no fått utdelt nye dunkar, og den nye avfallsordninga er dermed i gang. Informasjonskonsulent Andrea Øien Sæverud i SSR kunne under samlinga ved Hareid folkebibliotek onsdag fortelje at etter den første innsamlinga i Ulsteinvik deisa det ein del korger ut av den nye mørkegrå dunken då avfallet skulle dumpast ved anlegget til SSR.

- Ein del abonnentar hadde rett og slett ikkje fått med seg at der låg ei matavfallskorg og rullar med oppsamlingsposar til matavfall, fortel Øien Sæverud.

SSR har no starta utleveringa av nye dunkar i Sone 1, Brandal, Hjørungavåg, Snipsøyrdalen og Hareidsdalen. Første henting etter nyeordninga blir måndag 11. februar.

I sone 2, Hareid sentrum (ytre og indre Hareid), Holstad, Håbakkane, Gamle Brandalsveg, sentrum og Vadbakkane til Overåkrysset, er utdelinga ikkje starta. Men målet er at dunkane skal vere på plass hos abonnentane to veker før første hentedag, som er tysdag 12. mars.

Matavfallskorga kan brukast til å samle matavfallet i. Matavfallet skal leggjast i posane av resirkulert plast. Der kan du putte skrell, matrestar, bein, kaffifiler og kaffigrut, tørkepapir, egge- og nøtteskal, skaldyrrestar, meieriprodukt og bleier og bein. (Ikkje stor bein som til dømes spekekjøtlår).