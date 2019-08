Torsk i omn

Forbrukar

Statens institutt for forbruksforskning seier at ingenting har det så travelt som ein død fisk. I snitt tek det tre dagar før fersk fisk når butikken og ferskheita har kort levetid hjå forhandlar. Fisk som er merka med «frozen at sea» vert filetert med ein gong den kjem opp frå havet og vert fryst på båten. Frosen fisk som frysast på båt og som vert rett tina, har like god kvalitet som fersk fisk.