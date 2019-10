No kan du få førarkortet på mobilen

Forbrukar

Frå og med i dag, tysdag 1. oktober, kan 2,2 millionar nordmenn laste ned førarkortet til mobilen sin. Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

- Når du har treng å vise at du har førarrett, kan du opne mobilen og vise førarkortet på skjermen, seier Bodil Dreyer Rønning, leiar for trafikant- og køyretøyavdelinga i Statens vegvesen.

For å laste ned det digitale førarkortet må du først installere ein eigen app på telefonen din. På nettsidene til vegvesenet er det forklart kolrleis du skal gå fram.

Vegvesenet fortel at flere land utviklar digitale førarkort, men at Noreg truleg er det første landet i Europa som rullar ut løysninga i full skala.

Det digitale førarkortet er gydlig dokumentasjon på at du har førarrett og du treng såleis ikkje å ha med plastkortet i tillegg.

Vegvesenet peikar likevel på at det er viktig å være klar over at det digitale førarkortet førebels berre er gyldig i Noreg og at du i ein periode framover framleis må syne fram det gamle plastkortet ditt om du skal leige bil i Noreg eller i utlandet.

Dersom du vert stoppa i ein trafikkontroll er digitalt førarkort gyldig som legitimasjon.