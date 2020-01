Eventyrleg is-vekst for Mix Centrumskiosken

Forbrukar

- Tenk at vi her i forblåste Ulsteinvik skulle klare noko sånt. Vi hadde rett nok mange fine dagar i fjor, men det var likevel ikkje forventa at vi skulle klare noko slikt som dette. Det er uansett utruleg kjekt at vi klarte det, og at vi fekk ein slik heider, seier dagleg leiar ved Mix Centrumskiosken, Janne Helen Holstad Ramstad.