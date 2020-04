Støttar Kirkens SOS Møre og Romsdal med 100.000 kroner

Forbrukar

Sparebank 1 Søre Sunnmøre tildeler 100.000 kroner i støtte til Kirkens SOS Møre og Romsdal si vaktavdeling i Myrvåg. Det kjem fram av ei pressemelding onsdag.

- Eg vil rose Sparebank 1 Søre Sunnmøre for bidraget til å utruste fleire frivillige som gode samtalepartnarar, som også vil vere ressursar i sine lokalsamfunn. Ei slik støtte set oss i stand til å styrke livsmeistring for enno fleire som kontaktar oss via soschat.no. Vi er svært takksame for tildelinga av drivkraftmidlar, seier Hilde Lillestøl, leiar for Kirkens SOS Møre og Romsdal.

Kirkens SOS er landets største krisetelefon på telefon og nett, og er tilgjengeleg 24 timar i døgnet – heile året. I 2019 vart det etablert ei eiga vaktavdeling for SOS-chat i Myrvåg.

Pengane frå banken er øyremerka tiltak som kjem brukarane direkte til gode, gjennom rekruttering og kursing av frivillige, slik at samtaletenestene kan bli styrka og meir tilgjengelege.

– Kirkens SOS betyr veldig mykje for mange – slik som no når mange føler på frykt og usikkerheit. Vi er glade for å kunne bidra til at Kirkens SOS kan styrke sitt arbeid der vi høyrer til, seier Andre Skotheim, leiar for personmarknaden i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.