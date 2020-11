Forbrukar

1. januar skjer det som blir beskrive som ei historisk endring - som påverkar 1,5 millionar nordmenn. For - Stortinget har bestemt at all opptent pensjon frå både noverande og tidlegare arbeidsgjevarar frå januar av skal samlast på ein og same stad. Det skriv Sparebank 1 Søre Sunnmøre i ei pressemelding onsdag.