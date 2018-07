New Articles

Politiet i Møre og Romsdal melder via sin Twitter-konto at Eiksundtunnelen er stengt. Årsaka til stenginga skal vere at det kjem røyk eller damp ut frå tunnelen.

Tunnelen blir difor stengt inntil vidare, medan undersøkingar blir gjort.

Har du bilete eller tips kring dette, send til oss på redaksjon@vikebladet.no

Vikebladet Vestposten kjem med meir.