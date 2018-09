Bibliotekarpris til Maria Parr

New Articles

(NPK): Prisen vart delt ut torsdag i Fredrikstad under litteraturfestivalen "Ord i grenseland".

Juryen skriv mellom anna i grunngjevinga si at bøkene til Parr er velskrivne og at språket er godt og lett og lese. Bøkene hennar er prega av ein stor respekt og kjærleik for folket og naturen i ei lita bygd ved ein fjord. Ho skildrar livet med alle sine små og store hendingar slik dei blir sett frå perspektivet til eit barn.

Maria Parrs bøker har mange lesarar rundt om på norske skulebibliotek. Bøkene er blitt populære, og dei fengjer lesarar i alle aldrar – både barn og vaksne.