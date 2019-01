New Articles

Vestlandsnytt skriv at det var litt etter klokka 13.30 at politiet varsla at naudetatane var på veg til staden der tak-kollapsen fann stad.

Området det skjedde i skal vere i nærleiken av Djupvika - mellom Leikong/Nykrem og Myrvåg. Klokka 14.20 melde politiet at kvinna blei erklært død på staden. Det blei gjort forsøk på livbergande redding, men livet stod ikkje til å redde.

Vestlandsnytt skriv at ulukka blir etterforska av kriminalteknikarar frå politiet.