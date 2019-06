Tilbake til 90-talet - med besøk frå gamle heltar

New Articles

Fredag 14. juni, i Smak av Ulstein-veka, tromlar Naboen Ulsteinvik saman til eit skikkeleg Back to the 90s-show. Det skriv JOA Media i ei pressemelding.

Lokale DJ JOA, eller Joakim Skeide, skal spele sine hits frå eige musikkbibliotek.

Til Naboen kjem også 90-talsheltane DJ Howard og Short Cut for å ha kvar sine show. Begge er nok godt kjende for mange av dei som opplevde 90-talet.

DJ Howard, eller Håvard Sylte som han eigentleg heiter, er kjend som programleiar på radio og DJ. Han står blant anna bak den store landeplaga frå 1996, "Det va'kke min skyld".

Short Cut, eller Vegard Thomas Olsen, er nok for mange kjend som programleiar frå TV, men var også ein suksessfull artist på 1990-talet. Han gav ut singelen "Hots for you" i 1996, og blei kåra til Årets artist av VG-lista Topp 20 i 1997. Han var i si tid programleiar for Norges offisielle hitlisteprogram VG-lista Topp 20 på NRK1 - og var sist kjend som ein av fleire programleiarar i NRK-programmet Migrapolis.