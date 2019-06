Skal oppdatere brannsikringstiltaka

New Articles

Sidan museet flytta inn i nye lokaler i 1998, har museet om lag dobla arealet for utstilling, men anlegget for brannvarsling har ikkje vorte utvida. Museet som er eit spesialmuseum innan emnet polar, er eit dokumentasjons- og opplevingssenter for Norsk selfangst og overvintringsfangst.

Utstillingane til Ishavsmuseet går over nærare 3000 m². Ishavsmuseet flytta inn i nye lokale i 1998. I ei autentisk sjøbu frå 1950-åra. Det er snakk om 3,5 etasjar, bygd i tre. Ved innflytting vart det montert sprinklaranlegg både inne og ute. Det kom også på plass et lite brannvarslingsanlegg, men dette har altså ikkje blitt oppdatert sidan innflyttinga i 1998 til trass for utviding av museet.

Ishavsmuseet Aarvak får i alt 150. 000 kr for å fornye og utivde anlegget for brannvarsling. Det er stiftelsen UNI som har gitt økonomisk støtte til museet. Stiftelsen løyver pengar til tiltak som vernar om menneske og fortidsminne.