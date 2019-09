- Eg er godt nøgd med det vi presterer

New Articles

Søndag ettermiddag reiste Hødd til Trøndelag, nærare bestemt Levanger, for ein ny kamp i PostNord-ligaen. Robin Shroot gav Hødd leiinga tidleg i kampen, medan Levanger utlikna like før pause. Rett etter kvilen scora Jens Husebø for Hødd, og sjølv om kaptein Joakim Wrele vart utvist, klarte Hødd å halde unna og ta tre nye poeng.