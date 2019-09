Tapte for topplaget

New Articles

Onsdag kveld var det klart for sesongens 13. kamp i 3. divisjon for Hareid-damene, og dei reiste til Moa for å kjempe om poenga mot topplaget Herd.

Hareid heldt ut dei første 20 minutta, men i løpet av dei neste ti minutta rann det inn bakover. Sara Suleiman scora to mål i løpet av tre minutt, og fire minutt seinare sette Marita Krøvel inn 3-0 for heimelaget.

Etter dei tre scoringa, roa kampen seg ned, og det vart ikkje fleire mål før pause. Etter kvilen kom ikkje scoringa like ofte, men Thea Drønnesund og Marita Krøvel scora kvart sitt mål, og fastsette resultatet til 5-0.

Kampfakta:

18.09.19

3. div. kvinner

Herd 2 - Hareid 5-0 (3-0)

Amfi Moa Stadion

Dommar: Rolf Jarle Eldevik, Ellingsøy IL

Mål: 1-0 Sara Suleiman (21), 2-0 Sara Suleiman (24), 3-0 Marita Krøvel (28), 4-0 Thea Drønnesund (59), 5-0 Marita Krøvel (85)

Hareid (4-3-3): Andrine Teigene - Amalie Koppen, Louise Ulstein, Hanna Grimstad, Helene Kleppe - Elen Alme, Shaajeena Jeyathas, Andrine Øvrelid - Anne-Liv Holstad, Maria Hansen, Victoria Røren (K)

Innbytarar: Adele Farstad, Nina Flem, Sandra Moldskred, Andrine Gaasø