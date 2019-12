Kan betale med eitt kort for fleire køyretøy

New Articles

Autopass-brikkene og innføringa av dei har ført med seg fleire problem. Blant dei problema, er at det ikkje har vore mogleg for organisasjonar og idrettslag å betale for fleire køyretøy med same rabattkort. I ei pressemelding annonserer regjeringa og samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) at dei no har funne ei løysing på problemet.

- Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får rabattar på ferjer, sjølv om dei nyttar fleire køyretøy. På den måten aukar vi fleksibiliteten for personar, lag og organisasjonar som reiser saman, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dette betyr at lag og organisasjonar kan betale med Autopass-ferjekort, og betale for fleire bilar med eitt og same kort.

- Det bør vere ei løysing der ein kan betale med eit Autopass-ferjekort for fleire køyretøy, når dei køyrer saman på same ferjeavgang. Det er ikkje alle som køyrer buss når dei skal på arrangement. Med denne endringa gjer vi det enklare og billigare å vere på tur med idrettslaget eller ein organisasjon, seier samferdselsministeren.