Ingen vart skadde då to bilar kolliderte i Myrvåg måndag ettermiddag. Naudetatane meldte klokka 16.42 om at dei rykte ut til ei trafikkulukke i Myrvåg. I følgje politiet på Twitter var det i alt tre personar i dei to bilane, men heldigvis kom dei frå samanstøyten utan kroppslege skader.