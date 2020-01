Har halvert talet på unødvendige brannutrykningar

New Articles

I Hareid har talet på unødige brannutrykningar gått ned frå 31 i 2018 til berre 15 i 2019. Også i Ulstein har talet gått ned, frå 60 til 46.

- Hareid og Ulstein låg heilt i toppen i Møre og Romsdal. Unødige brannutrykningar krev store ressursar så vi bestemte oss for å gjere noko med dette, fortel branningeniør i Hareid og Ulstein brannvesen, Live Gandborg.

Ved hjelp av enkle grep har dei målmedvite gått inn for å redusere mengda med falske alarmar.

- Berre det å flytte røykvarslarar frå stader der dei vart utsette for damp, eller å gjere rein kjøkkenventilatoren er tiltak som har effekt, seier Gandborg.

I Hareid og Usltein har telet på unødige alarmar gått ned med 36 prosent, noko som er landets tredje største prosentvise nedgang.

Stadig fleire bygningar vert utstyrte med automatiske brannvarslingsanlegg og ei av dei vanlegaste årsakene til at alarmen løyser seg ut er matlaging.

- Du står kanskje og steikjer biff og gløymer å slå på kjøkkenvifta. Vi har også rykt ut etter at at folk har brent kaffibønner på komfyren, fortel Gandborg. Andre årsaker til at brannalarmane løyser seg ut kan vere røyking eller damp frå dusjen.

Det er 110-sentralen i Møre og Romsdal som handterer dei automatiske brannalarmane. Private vaktselskap melder også i frå til sentralen dersom ein av alarmane dei har ansvar for løyser seg ut.

- Vi får melding frå 110-sentralen berre sekund seinare og gjer oss klare til å rykke ut, forklarer brannsjef Olav Helt Brubakk.

Dersom det syner seg at det er falsk alarm er det viktig å kontakte 110-sentralen så raskt som mogleg for å gi beskjed om dette. slik at alarmen ikkje resulterer i ei full utrykning. Både for å hindre at brannvesenet rykker ut til inga nytte, men også fordi ein falsk alarm vert fakturert med eit gebyr på 5500 kroner.

- Men trass i feilmeldingane så er dei automatiske brannalarmane også til stor hjelp. Av dei 25 branntilløpa vi hadde i bygningar i Hareid og Ulstein i fjor, vart brannen varsla ved hjelp av automatiske brannalarmar i 15 av tilfella, fortel Live Gandborg.