- Reiseliv er det nye gullet

- Reiseliv kan bli det nye gullet, uttalte rådmann Ragnhild Velsvik under det opne møtet. Ho er medlem i styringsgruppa som er sett ned for at dei fem kommunane på Søre Sunnmøre i samarbeid skal klare å trekke fleire turistar til regionen. Samarbeidet mellom kommunane må bli tettare, og skal munne ut i at det blir laga pakkar som gjer at turistar kan sitje rundt om i verda, trykke på ein knapp og få oppleve både fuglefjellet på Runde, guida vandring på Kvitneset, Vikingland i Hjørungavåg og båttur frå Ålesund til Ishavsmuseet i Brandal. Til dømes.