Føre var når det gjeld koronasmitte: Både Hemingen og Con Moto avlyser

Både blandakoret Hemingen og Con Moto avlyser sine kortilstellingar.

For Con Moto gjeld dette korkaféen som etter planen skulle vere på Vikholmen Aktivitetshus i dag, torsdag 12. mars.

– Sjølv om Con Moto fekk grønt lys frå helsetenesta i Ulstein, gjer koret likevel heilomvending for å vere med på den store dugnaden mot spreiing av koronaviruset, seier dirigent Svein Eiksund.

Førstkomande laurdag skulle blandakoret Hemingen og innleigde musikarar ha konsert på Flø skule med viser av Gitarkameratene, men har altså valt å utsetje dette arrangementet.

– Bakgrunnen er faren for smittespreiing av koronaviruset under ein slik konsert. Sjølv om smitte er lite sannsynleg, torer vi ikkje ta ansvaret for at ei slik smittespreiing likevel kan skje. WHO har karakterisert dette som ein pandemi og per. i dag har vi ikkje oversikt over smitteomfanget. Det endrar seg dag for dag, seier Vidar Dimmen i Hemingen.

Hemingen har difor utsett konserten på ubestemt tid

– Dei gode musikarane; Peter Demirov og Eirik Strandabø, som vi har øvd saman med, vil vere med oss også på neste oppsetting. Like eins vil konferansieren vår; Leiv Arne Grimstad, også vere med vidare. Vi håper å få gjennomført konserten komande haust. Vi seier oss leie for dette overfor dei som hadde sett av kvelden til å vere i lag med oss. Vi kjem sterkt tilbake -og forhåpentlegvis utan å ha vorte smitta, seier Dimmen som elles opplyser om at dei kjem til å ta kontakt med dei som alt har kjøpt billett for tilbakebetaling.