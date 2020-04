Musikkorps får spele 17. mai – med rikeleg avstand mellom rekkene

New Articles

Musikkorps kan spele i gatene 17. mai dersom dei held 2 meters avstand. Dagen blir markert med ein spesiell festsalutt og allsong av «Ja, vi elsker».

Regjeringa jobbar med forslag til korleis landet skal feire nasjonaldagen samtidig som smittevernomsyn skal takast vare på. Mange har lurt på om det blir korpsmusikk i år.

Kulturministeren stadfesta at lokale korps kan spele, men det må ikkje følgje mange menneske etter, eller stå mange tett langs vegen.

– Det er 2 meter i alle retningar, sa kulturminister Abid Raja (V) på den daglege pressekonferansen til regjeringa om koronaviruset.

Om marsjeringa blir litt så-som-så, får vi ta det med godt humør og legge det på sjarmkvoten, meinte han. Like så om nivået på korpsmusikken lir litt under mangel på øving.

Korpsa kan øve, men må overhalde 2-meterregelen. Fram til 17. mai må dei dessutan halde på smittevernreglane om å avgrense øving til fem og fem personar i kvar gruppe.

Allsong klokka 13

Nordmenn bør feire nasjonaldagen ved å synge «Ja, vi elsker» i allsong klokka 13 på 17. mai, foreslår kulturministeren. Ei slik felles oppleving vil bli ei flott markering, meiner han.

– Kanskje er det noko som blir ståande i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han då han presenterte ideen.

Presis klokka 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skot. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsongen, og Raja håper at heile folket vil synge med.

– Eg håper folk vil opne vindauge, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med 2 meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på same tidspunkt, sa han.

Flaggheising blir gjennomført

Flaggheising og kransenedleggingar kan gjennomførast meir eller mindre som normalt, men også her vil ein måtte avgrense talet på deltakarar. Og sørge for at alle held god avstand.

Raja viste til at det i år er 75 år sidan frigjeringa etter andre verdskrigen, og at kransenedlegging vil opplevast ekstra følelsesmessig for mange.

– Ei veldig hyggeleg markering kan ikkje ende med at mange menneske blir smitta, sa han.

Leikar på idrettsplassar og samlingar kan òg gjennomførast, men i mindre grupper som overheld smittevernreglane, understreka han.

Fleire forslag kjem

Raja seier oppdaterte råd og forslag kjem 4. mai slik at nasjonaldagsfeiringa kan planleggast i meir detalj.

– Når eg dei siste vekene har vore i kontakt med 17. mai-komitear rundt om i landet, blir eg imponert over kreativiteten og samarbeidet lokalt. Eg er trygg på at feiringa er i dei beste hendene, sa Raja.