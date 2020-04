- Det hastar med å få på plass legevaktbil

New Articles

Legane i Ulstein og Hareid ønskjer seg ein eigen legevaktbil. Vanlegvis har dei nytta seg av privatbilane sine når dei rykker ut til sjukdom og ulukker, men no meiner dei at tida er inne til at dei to kommunane skaffar seg ein legevaktbil.

"Med pandemien som no har ramma oss så uventa og fort har det blitt svært synlig at bil er nødvendig og hastar. Smittevern har blitt eit viktig tema og vern av legar og helsepersonell står i fokus i forhold til smitte, sjukdom og karantenar", skriv kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde i utgreiinga til saka om leasing av legevaktbil, ei sak som skal opp til handsaming i Ulstein formannskap førstkomande tysdag.

I utgreiinga går det fram at legane i Hareid og Ulstein har fått låne ein bil med kulturetaten som ei kriseløysing i samband med utbrotet av koronapandemien.

Kirkebø Elde meiner at uavhengig av pandemien, så vil ein legevaktbil vere eit framsteg i legetenesta som vil gi auka tryggleik både for legar og innbyggjarar

Den gule fargen gjer at bilen vil vere godt synleg ved utrykking til ei trafikkulukke til dømes. Ved hjelp av GPS kan legen finne lettare fram til dit dei skal og bilen vil også bli utstyrt med kommunikasjonsutstyr som set legane i samband med andre naudetatar via AMK-sentralen.

Det er rekna ut at kostnadane for ein slik bil vil verte kr 156.500 kroner det første året og deretter årlege kostnader frå 2021 på 103.900 kroner. Kostnadane skal fordelast mellom Hareid og Ulstein basert på folketal, slik at delingsnøkkelen vert at Ulstein dekkjer rundt to tredjedelar av kostnadane, medan Hareid dekkjer ein tredjedel.

Kommunedirektør Verner Larsen tilrår at formannskapet går inn for at Ulstein kommune leasar ein bil til bruk under legevakt, i første omgang for 3 år.